Aktienkurs aktuell

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)

27.08.25 16:10 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 346,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
301,00 EUR 1,60 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 346,46 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 345,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 348,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 218.850 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. 56,69 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,79 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 204,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 32,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

