Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 336,76 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 336,76 USD. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 333,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 334,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 330.725 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 61,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 113,79 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Mit Abgaben von 66,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 114,49 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,44 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,49 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

