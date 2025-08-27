DAX23.973 -0,3%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.425 -0,5%Nas21.422 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1694 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Aktienkurs aktuell

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

29.08.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 336,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
286,20 EUR -3,70 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 336,76 USD. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 333,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 334,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 330.725 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 61,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 113,79 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Mit Abgaben von 66,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 114,49 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,44 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,49 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
