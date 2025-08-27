Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 336,76 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 336,76 USD. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 333,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 334,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 330.725 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 61,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 113,79 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Mit Abgaben von 66,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 114,49 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,44 Mio. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,49 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt
Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.2015
|Microstrateg a Buy
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.2015
|Microstrateg a Hold
|Lake Street
|31.10.2012
|Microstrateg a neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|30.10.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|31.07.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Wedbush Morgan
|09.02.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen