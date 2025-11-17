Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Montagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Südzucker gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 9,52 EUR.
Die Südzucker-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 9,52 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,53 EUR. Zuletzt wechselten 16.287 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 20,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 3,15 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,20 EUR.
Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 13.01.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,044 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
