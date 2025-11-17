Südzucker Aktie News: Südzucker verbilligt sich am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 9,50 EUR.

Die Südzucker-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 9,50 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,49 EUR. Bei 9,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.647 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,22 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 2,95 Prozent sinken.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Südzucker die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,044 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

