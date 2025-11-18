Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Südzucker im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 9,40 EUR.

Das Papier von Südzucker befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 9,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.825 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2025 auf bis zu 9,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,20 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Südzucker veröffentlichte am 09.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2,05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Verlust von -0,044 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

