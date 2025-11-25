DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.822 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
Aktienentwicklung

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag gesucht

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,69 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,68 EUR 0,11 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 9,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,48 EUR. Zuletzt wechselten 29.825 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,32 Prozent. Bei einem Wert von 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 5,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,54 Mrd. EUR gelegen.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 14.01.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

