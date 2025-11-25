DAX23.208 -0,1%Est505.524 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Südzucker im Blick

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Minusbereich

25.11.25 09:24 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,54 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,47 EUR -0,10 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 9,54 EUR. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 9,48 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 1.088 Stück.

Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 26,27 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2025 Kursverluste bis auf 9,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 3,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Südzucker wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Bildquellen: ah

