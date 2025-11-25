Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Minusbereich

Südzucker im Blick

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,54 EUR ab.

Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 9,54 EUR. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 9,48 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 1.088 Stück.

Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 26,27 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2025 Kursverluste bis auf 9,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 3,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Südzucker wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie aus.

