Südzucker Aktie News: Südzucker behauptet sich am Mittag
Die Aktie von Südzucker hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 9,61 EUR bewegte sich die Südzucker-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Südzucker-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:36 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,61 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 9,63 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 9,48 EUR. Bei 9,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 10.249 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,35 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.
Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,044 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
