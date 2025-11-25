DAX23.242 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.132 -0,1%
Südzucker Aktie News: Südzucker behauptet sich am Mittag

25.11.25 12:05 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker behauptet sich am Mittag

Die Aktie von Südzucker hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 9,61 EUR bewegte sich die Südzucker-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Südzucker-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:36 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,61 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 9,63 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 9,48 EUR. Bei 9,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 10.249 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,35 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,044 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen