Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 51,53 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 51,53 USD. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 52,99 USD. Bei 51,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.603.330 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 66,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 28,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 198,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.
Super Micro Computer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Super Micro Computer rechnen Experten am 10.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose
Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert
Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen
Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
Analysen zu Super Micro Computer Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen