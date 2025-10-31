DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1575 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
So bewegt sich Super Micro Computer

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit Kursplus

31.10.25 20:23 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 51,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
45,76 EUR 1,26 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 51,53 USD. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 52,99 USD. Bei 51,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.603.330 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 66,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 28,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 198,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Super Micro Computer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Super Micro Computer rechnen Experten am 10.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
