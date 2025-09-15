T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US fällt am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 237,00 USD.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 237,00 USD. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 237,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 64.747 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 276,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 195,52 USD. Dieser Wert wurde am 19.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 17,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie im Durchschnitt mit 267,00 USD.

T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

