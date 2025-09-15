DAX23.323 -1,8%ESt505.373 -1,3%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.700 -0,4%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,32 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Aktienentwicklung

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US fällt am Dienstagnachmittag

16.09.25 16:10 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US fällt am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 237,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
202,25 EUR -2,95 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 237,00 USD. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 237,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 64.747 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 276,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 195,52 USD. Dieser Wert wurde am 19.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 17,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie im Durchschnitt mit 267,00 USD.

T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen