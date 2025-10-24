T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken T-Mobile US am Abend auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 216,86 USD.

Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 216,86 USD. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 215,65 USD. Bei 220,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 699.758 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Gewinne von 27,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,39 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2025 erreicht. Abschläge von 3,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,59 USD, nach 2,83 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 283,75 USD für die T-Mobile US-Aktie.

Am 23.10.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

