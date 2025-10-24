T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US büßt am Nachmittag ein

T-Mobile US im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 217,85 USD ab.

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 217,85 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 217,20 USD. Bei 220,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 166.176 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 276,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2025 Kursverluste bis auf 208,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 283,75 USD.

Am 23.10.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

