T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 212,88 USD.

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 212,88 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,76 USD aus. Bei 215,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 282.110 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2025 Kursverluste bis auf 208,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,60 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie aus.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingefahren