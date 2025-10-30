DAX24.100 -0,1%Est505.686 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.780 -0,7%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl65,00 +0,2%Gold3.997 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Blick

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

30.10.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 212,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
184,42 EUR 1,42 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 212,88 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,76 USD aus. Bei 215,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 282.110 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2025 Kursverluste bis auf 208,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,60 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie aus.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen