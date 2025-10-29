T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US wird am Nachmittag ausgebremst

T-Mobile US im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 215,80 USD ab.

Die T-Mobile US-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 215,80 USD abwärts. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 213,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ 516.058 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 28,12 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,39 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 3,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Am 23.10.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,96 Mrd. USD – ein Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 20,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,14 USD je Aktie.

