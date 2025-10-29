DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.970 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1597 -0,5%Öl64,75 +0,5%Gold3.946 +0,2%
Notierung im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Abend ab

29.10.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Abend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 213,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
183,00 EUR -5,52 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 213,93 USD ab. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 212,19 USD. Bei 220,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.054.098 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Mit einem Zuwachs von 29,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2025 bei 208,39 USD. Abschläge von 2,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 283,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.10.2025. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

