Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 290,84 USD ab.
Um 20:08 Uhr ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 290,84 USD. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 287,41 USD nach. Bei 293,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 991.005 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (311,03 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 6,94 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 53,84 Prozent sinken.
Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,22 USD ausgeschüttet werden.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Mrd. USD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 10,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich
Teils neue Rekorde bei Aktien von TSMC, SK hynix, Advantest & Co: Was Asiens Techtitel antreibt
Kräftige Erholung an den asiatischen Börsen - Nikkei-225 auf Rekordhoch
Alle: Alle Empfehlungen