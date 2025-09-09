Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 260,40 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 260,40 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 261,18 USD. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 258,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 260,88 USD. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 437.842 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 264,51 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 1,58 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 134,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 93,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,33 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,27 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,96 USD fest.
Alle: Alle Empfehlungen