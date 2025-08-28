Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

So bewegt sich Taiwan Semiconductor Manufacturing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 233,06 USD.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 233,06 USD ab. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 231,91 USD nach. Bei 235,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 366.820 Stück.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,52 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,26 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 42,39 Prozent Luft nach unten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,37 USD belaufen.

Am 17.07.2025 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 30,27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vorlegen.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

