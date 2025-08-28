DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.535 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.444 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Aus diesen Gründen steigt der Euro zum US-Dollar etwas Aus diesen Gründen steigt der Euro zum US-Dollar etwas
USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Taiwan Semiconductor Manufacturing im Fokus

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit roten Vorzeichen

29.08.25 20:24 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 231,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
196,80 EUR -6,70 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 2,8 Prozent auf 231,60 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 230,66 USD. Mit einem Wert von 235,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 800.544 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 248,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 72,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,37 USD belaufen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 20,82 Mrd. USD eingefahren.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 9,96 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Das waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025

David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie

TSMC-Aktie gesucht: Starkes Ergebniswachstum im zweiten Quartal - KI-Boom hält an

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen