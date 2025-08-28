Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit roten Vorzeichen

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 231,60 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 2,8 Prozent auf 231,60 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 230,66 USD. Mit einem Wert von 235,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 800.544 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 248,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 72,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,37 USD belaufen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 20,82 Mrd. USD eingefahren.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 9,96 USD je Aktie aus.

