TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 10,32 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 10,32 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 10,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 56.228 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 8,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,105 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

