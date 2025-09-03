TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag schwächer

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 9,49 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 9,49 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,46 EUR aus. Bei 9,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 522.103 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von 43,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,70 EUR am 01.08.2025. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 9,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



