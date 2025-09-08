DAX23.692 -0,5%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1741 -0,2%Öl66,62 +0,6%Gold3.651 +0,4%
Aktienentwicklung

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Verlusten

09.09.25 12:06 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 9,15 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 9,15 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 9,13 EUR. Bei 9,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 136.866 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 49,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Abschläge von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 185,63 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
