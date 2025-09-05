TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 8,77 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 8,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 8,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 137.188 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 8,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

