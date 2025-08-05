DAX24.255 +0,3%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto17,05 +0,3%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1683 -0,2%Öl65,93 +0,3%Gold3.357 +0,1%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Vormittag

14.08.25 09:24 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,98 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 8,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 8,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.875 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 34,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 3,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,105 EUR je TeamViewer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,63 Mio. EUR – ein Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

