TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag leichter

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 6,48 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 6,48 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,47 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.796.176 TeamViewer-Aktien.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 110,66 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 1,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,58 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 189,48 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

Teamviewer: Im Abwärtsstrudel

Erste Schätzungen: TeamViewer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel