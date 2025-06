TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 9,66 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 9,66 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,61 EUR ab. Bei 9,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 604.071 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 13,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,43 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 7,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,43 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2025 aus.

