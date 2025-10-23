TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Kursabschlägen

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 6,50 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 6,50 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 6,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.167.289 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 52,38 Prozent niedriger. Bei 6,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,14 EUR aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 189,48 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie.

