TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 9,10 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 9,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 9,10 EUR. Bei 9,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 15.135 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 13,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 49,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,113 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,79 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,63 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

