SAFRAN-Aktie: Verkauf einzelner Geschäftsbereiche möglich
Der französische Luftfahrttechnikkonzern SAFRAN prüft nach Informationen der Financial Times derzeit Optionen für den Verkauf eines Teils seines Geschäftsbereichs Flugzeug-Innenausstattung, seiner kleinsten Sparte.
Werte in diesem Artikel
SAFRAN prüfe eine Veräußerung von Vermögenswerten, die bis zu 1,5 Milliarden Euro wert sein könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Das Geschäft mit Kabinensitzen von SAFRAN, das zur selben Sparte gehört, steht laut Bericht nicht auf der Verkaufsliste.
SAFRAN prüfe separat auch den Verkauf seiner Bord-Entertainment-Produkte, schreibt die FT. SAFRAN habe eine Stellungnahme abgelehnt, heißt es im Bericht weiter.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAFRAN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAFRAN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SAFRAN News
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|01.09.2025
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.08.2025
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.2020
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAFRAN S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen