SAFRAN Aktie
Marktkap. 117,74 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" belassen. Eine mögliche Beschleunigung der Boeing-Produktionsraten für die Modelle 737 Max und 787 wäre eine positive Nachricht für den Triebwerkshersteller, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu entsprechenden Aussagen des US-Flugzeugbauers./gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
284,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
283,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
