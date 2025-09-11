DAX 23.647 -0,2%ESt50 5.375 -0,2%Top 10 Crypto 16,20 +0,6%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.096 -0,3%Euro 1,1723 -0,1%Öl 66,67 +0,5%Gold 3.647 +0,4%
SAFRAN Aktie

283,90 EUR -1,80 EUR -0,63 %
STU
284,70 EUR +3,00 EUR +1,06 %
GVIE
Marktkap. 117,74 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" belassen. Eine mögliche Beschleunigung der Boeing-Produktionsraten für die Modelle 737 Max und 787 wäre eine positive Nachricht für den Triebwerkshersteller, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu entsprechenden Aussagen des US-Flugzeugbauers./gl/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

