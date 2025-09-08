SAFRAN Aktie
Marktkap. 116,6 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach wöchentlichen Daten der Website Flighradar24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die kommerziellen Flugbewegungen zwar um 1,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im September seien sie bislang aber 15 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach einer konjunkturellen Abschwächung im Juni und Juli habe das Flugaufkommen im August wieder angezogen und dies setze sich fort. Das Flugaufkommen sei besonders kritisch für Unternehmen wie Rolls-Royce, Safran oder MTU, die stark im Wartungs- und Instandhaltungsbereich aktiv sind./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
278,30 €
|Abst. Kursziel*:
25,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
278,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,54%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
305,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|15:16
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:16
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
