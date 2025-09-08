DAX 23.680 -0,5%ESt50 5.361 +0,0%Top 10 Crypto 15,75 -0,3%Dow 45.575 +0,1%Nas 21.840 +0,2%Bitcoin 95.750 +0,5%Euro 1,1729 -0,3%Öl 67,08 +1,3%Gold 3.649 +0,4%
Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander
Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen
SAFRAN Aktie

SAFRAN Aktien-Sparplan
278,80 EUR -0,10 EUR -0,04 %
STU
278,30 EUR -5,00 EUR -1,76 %
GVIE
Marktkap. 116,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Buy

15:16 Uhr
SAFRAN Buy
SAFRAN
SAFRAN S.A.
278,80 EUR -0,10 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach wöchentlichen Daten der Website Flighradar24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die kommerziellen Flugbewegungen zwar um 1,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im September seien sie bislang aber 15 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach einer konjunkturellen Abschwächung im Juni und Juli habe das Flugaufkommen im August wieder angezogen und dies setze sich fort. Das Flugaufkommen sei besonders kritisch für Unternehmen wie Rolls-Royce, Safran oder MTU, die stark im Wartungs- und Instandhaltungsbereich aktiv sind./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
278,30 €		 Abst. Kursziel*:
25,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
278,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,54%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

15:16 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 SAFRAN Neutral UBS AG
01.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 SAFRAN Outperform Bernstein Research
20.08.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

