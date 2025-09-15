DAX 23.661 -0,4%ESt50 5.431 -0,2%Top 10 Crypto 16,18 +1,1%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 98.195 +0,1%Euro 1,1798 +0,3%Öl 67,11 -0,5%Gold 3.688 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold. RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, VW, BVB im Fokus
Top News
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
287,60 EUR -1,30 EUR -0,45 %
STU
268,20 CHF +6,48 CHF +2,48 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 119,71 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

09:01 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
287,60 EUR -1,30 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 270 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) an den Ausblick des Triebwerksherstellers angepasst und liege nun etwa auf Höhe der Konsensprognosen, schrieb David H Perry in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Zielsetzungen orientierten sich an besseren Umsätzen im Nachrüstmarkt im laufenden Jahr sowie an höheren Erlösen im Rüstungsgeschäft bis 2030. Angesichts des Kursanstiegs bei Konkurrent Rolls-Royce erschienen höhere Bewertungskennziffern für die Franzosen gerechtfertigt./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 01:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 01:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
288,40 €		 Abst. Kursziel*:
10,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
287,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
306,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

09:01 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
09.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 SAFRAN Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Reaktion übertrieben? SAP-Aktie leicht erholt: Analyst sieht massiven Kursverlust nicht gerechtfertigt SAP-Aktie leicht erholt: Analyst sieht massiven Kursverlust nicht gerechtfertigt
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy'
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich stärker
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag mit Kurseinbußen
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Nina Straßner, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Dr. Eberhard Schick, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Margret Klein-Magar, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Lars Lamade, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
Zacks SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Receipt of 2360 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen