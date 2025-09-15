SAFRAN Aktie
Marktkap. 119,71 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 270 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) an den Ausblick des Triebwerksherstellers angepasst und liege nun etwa auf Höhe der Konsensprognosen, schrieb David H Perry in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Zielsetzungen orientierten sich an besseren Umsätzen im Nachrüstmarkt im laufenden Jahr sowie an höheren Erlösen im Rüstungsgeschäft bis 2030. Angesichts des Kursanstiegs bei Konkurrent Rolls-Royce erschienen höhere Bewertungskennziffern für die Franzosen gerechtfertigt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 01:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 01:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
288,40 €
|Abst. Kursziel*:
10,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
287,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
306,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|09:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG