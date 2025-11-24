Tencent Aktie News: Tencent am Mittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Tencent-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 68,64 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Tencent-Aktie um 11:42 Uhr im Frankfurt-Handel bei 68,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 69,49 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 68,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,19 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 580 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 8,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 33,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,70 CNY.

Am 13.11.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 7,60 HKD gegenüber 6,27 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 181,93 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,74 Mrd. HKD ausgewiesen.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.03.2026 vorlegen.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,68 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

