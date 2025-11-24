Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 69,49 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 08:54 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 69,49 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,49 EUR an. Mit einem Wert von 69,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 265 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 7,91 Prozent Luft nach oben. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,23 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,70 CNY belaufen.
Tencent ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,60 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 6,27 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,74 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,93 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.03.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 27,68 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
