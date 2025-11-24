Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Montagnachmittag zu

So entwickelt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 69,66 EUR.

Die Tencent-Aktie konnte um 16:06 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 69,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 69,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,19 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.409 Tencent-Aktien.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 7,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,71 EUR. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 34,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,70 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Am 13.11.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,27 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 210,74 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 181,93 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tencent am 25.03.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,68 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

