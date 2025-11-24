Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Montagnachmittag zu
Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 69,66 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Tencent-Aktie konnte um 16:06 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 69,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 69,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,19 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.409 Tencent-Aktien.
Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 7,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,71 EUR. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 34,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,70 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.
Am 13.11.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,27 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 210,74 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 181,93 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tencent am 25.03.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,68 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Ubisoft-Aktie zieht deutlich an: Deal mit Tencent & Bilanz erfreuen Anleger
Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tencent
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|14.07.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|21.06.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|10.02.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen