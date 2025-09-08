Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,36 GBP.
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,35 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,39 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.786.154 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 09.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP an. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 2,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 28,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,274 GBP im Jahr 2026 aus.
Datum
Rating
Analyst
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
