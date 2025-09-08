Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Tesco

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,36 GBP.

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,35 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,39 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.786.154 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP an. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 2,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 28,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,274 GBP im Jahr 2026 aus.

