So bewegt sich Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,36 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,05 EUR -0,05 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,35 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,39 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.786.154 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP an. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 2,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 28,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,274 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
