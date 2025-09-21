Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 433,70 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 433,70 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 444,95 USD. Bei 431,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.264.966 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 11,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 212,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 51,09 Prozent wieder erreichen.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 249,38 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

