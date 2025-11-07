Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Texas Instruments-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 159,38 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 159,38 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 158,93 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,38 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.915 Stück gehandelt.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Mit einem Kursverlust von 12,18 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,49 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Texas Instruments gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,48 USD je Aktie.

