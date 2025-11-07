DAX23.546 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.679 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,59 ±0,0%Gold3.991 +0,3%
Blick auf Texas Instruments-Kurs

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit Kursabschlägen

07.11.25 16:08 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 159,38 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
139,08 EUR -2,52 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 159,38 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 158,93 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,38 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.915 Stück gehandelt.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Mit einem Kursverlust von 12,18 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,49 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Texas Instruments gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

In eigener Sache

Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

