Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Profil
Kursverlauf

06.11.25 20:23 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 161,79 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
141,60 EUR 2,70 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 161,79 USD ab. In der Spitze büßte die Texas Instruments-Aktie bis auf 161,11 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 741.801 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Gewinne von 37,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Am 21.10.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

