Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments gibt am Abend nach

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 158,11 USD.

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 158,11 USD. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 156,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 824.674 Stück.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Mit einem Zuwachs von 40,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 12,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 4,74 Mrd. USD gegenüber 4,15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

