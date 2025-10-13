Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 173,34 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 173,34 USD. Die Texas Instruments-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,02 USD. Bei 173,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 212.183 Texas Instruments-Aktien.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 27,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 19,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,67 USD.

Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,45 Mrd. USD – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

