Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 164,69 USD.

Das Papier von Texas Instruments legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 164,69 USD. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 164,71 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.187 Texas Instruments-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 34,61 Prozent Luft nach oben. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 17,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.

Am 21.10.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,48 USD je Texas Instruments-Aktie.

