Aktienkurs aktuell

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Nachmittag freundlich

22.08.25 16:09 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 204,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
172,72 EUR 0,66 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 204,20 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,08 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 84.338 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 8,57 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 139,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 45,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,49 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 191,67 USD an.

Am 22.07.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,45 Mrd. USD im Vergleich zu 3,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

