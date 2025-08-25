Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 207,20 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 207,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 205,78 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.744 Stück gehandelt.
Bei 221,69 USD markierte der Titel am 12.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 6,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.
Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2025. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark
Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Texas Instruments
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Texas Instruments
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments kaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2019
|Texas Instruments Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|24.07.2019
|Texas Instruments Buy
|Charter Equity
|24.04.2019
|Texas Instruments overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|26.04.2023
|Texas Instruments Neutral
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.2020
|Texas Instruments neutral
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2020
|Texas Instruments Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.2020
|Texas Instruments Underweight
|Barclays Capital
|24.04.2019
|Texas Instruments Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen