Texas Instruments im Fokus

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments präsentiert sich am Nachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 207,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
177,32 EUR 1,32 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 207,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 205,78 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.744 Stück gehandelt.

Bei 221,69 USD markierte der Titel am 12.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 6,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2025. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

