Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 207,20 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 207,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 205,78 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.744 Stück gehandelt.

Bei 221,69 USD markierte der Titel am 12.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 6,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2025. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.

