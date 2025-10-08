NASDAQ Composite aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen

DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.349 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +1,6%Nas23.010 +1,0%Bitcoin106.825 +2,5%Euro1,1602 -0,5%Öl66,38 +1,0%Gold4.045 +1,6%
08.10.25 20:02 Uhr
Der NASDAQ Composite entwickelt sich derzeit positiv.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,95 Prozent stärker bei 23.003,97 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,281 Prozent auf 22.852,32 Punkte an der Kurstafel, nach 22.788,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23.008,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.845,42 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,479 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 08.09.2025, einen Stand von 21.798,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20.418,46 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18.182,92 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 19,31 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23.008,83 Punkte. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Century Aluminum (+ 12,14 Prozent auf 31,50 USD), Landstar System (+ 6,14 Prozent auf 131,56 USD), Innodata (+ 5,88 Prozent auf 92,60 USD), American Superconductor (+ 5,57 Prozent auf 59,70 USD) und Hub Group (+ 5,40 Prozent auf 36,12 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Elron Electronic Industries (-9,92 Prozent auf 1,65 USD), Donegal Group B (-8,61 Prozent auf 15,40 USD), inTest (-5,81 Prozent auf 7,46 USD), Amtech Systems (-3,42 Prozent auf 9,87 USD) und Taylor Devices (-2,87 Prozent auf 42,24 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.995.552 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,882 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

