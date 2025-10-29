Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Mittwochabend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 160,84 USD.
Um 20:08 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 160,84 USD ab. Das Tagestief markierte die Texas Instruments-Aktie bei 160,61 USD. Mit einem Wert von 166,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 1.588.000 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2025 auf bis zu 221,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.
Texas Instruments veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,48 USD je Aktie aus.
Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
