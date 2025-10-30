Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Donnerstagabend mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Die Aktie von Texas Instruments zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 160,30 USD.

Die Texas Instruments-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 160,30 USD. Die Texas Instruments-Aktie zog in der Spitze bis auf 162,64 USD an. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,11 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,15 USD. Zuletzt wechselten 962.040 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 12,69 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.

Texas Instruments gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 4,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

