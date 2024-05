thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 4,85 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,85 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,82 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.317.084 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,54 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 35,66 Prozent niedriger. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,13 EUR an.

thyssenkrupp gewährte am 14.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,440 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

