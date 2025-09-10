thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,39 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 10,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 10,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 497.305 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,36 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,78 EUR aus.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,45 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 20.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,300 EUR je Aktie aus.

