thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,52 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 10,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 896.932 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,300 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

